Igor-Nightingale

О политике, религии и философии - доказать можно любую точку зрения!

Писать о политике, злободневных и общественно резонансных проблемах, а также на темы психологии, философии и религии - вещь актуальная, но делать это качественно и убедительно могут далеко не все. Я могу писать так, как нужно именно вам, впрочем, не стану отстаивать откровенную ложь и экстремистские воззрения.

Если же вы хотите иметь на своем сайте качественный контент, обратитесь ко мне, и я учту ваши пожелания!

Если мне потребуется специальная, профессиональная информация о конкретной теме - я знаю, где и что нужно искать, поэтому ничто не помешает нам договориться о сроках и цене.

Почему вам стоит работать именно со мной:

- Всегда ответственно подхожу к работе и стараюсь точно исполнить все условия заказчика

- Ценю свое время, а значит, обязательно смогу сэкономить и ваше

- Разумные цены за качественную работу

- Богатый словарный запас

- Лабильность при возникновении любых рабочих вопросов

- Всегда гарантирую высокую уникальность работ

Важно!

- Рассматриваю любые интересные, индивидуальные предложения о сотрудничестве - всегда можно рассмотреть новые идеи, не указанные прямо в моей анкете, но имеющие по крайней мере косвенную связь с ними.

- Прошу о продлении сроков только по объективным, уважительным причинам, в виде исключения, необходимости исследования дополнительных материалов, требующих тщательной фактологической проверки.

- Цена за рерайт от 15р, за копирайтинг от 25р. за 1000 знаков.

Примечание. Низкий рейтинг и невысокие расценки - это всего лишь информация о том, что на данной бирже я совсем недавно, но выполненные заказы обязательно убедят вас в моем профессионализме!

По мере моей деятельности на ниве копирайта будет пополняться мой список недорогих и небольших статей на продажу, просмотрев которые вы сможете убедиться, что вам подходит мой стиль работы.