Igor108000

Настройка и сопровождение рекламных кампаний в Яндекс директ.

Меня зовут Костиков Игорь, я начинающий специалист по интернет рекламе в Рекламной сети Яндекса.

Я прощел тренинг "Специалист по интернет рекламе 3.0". успешно изучил самые совершенные технологии рекламы и готов их внедрить для вас бесплатно.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе

Как вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детально