Igor108000

Необходимо оформить группу в ВК обложка, баннер, аватарку,
Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
Закрыт
4 года назад
Меня зовут Костиков Игорь, я начинающий специалист по интернет рекламе в Рекламной сети Яндекса.
Я прощел тренинг "Специалист по интернет рекламе 3.0". успешно изучил самые совершенные технологии рекламы и готов их внедрить для вас бесплатно.
То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе
Как вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детально
Необходимо оформить группу в ВК обложка, баннер, аватарку,