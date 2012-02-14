Перевод художественной, технической (железнодорожная тематика) литературы с английского на русский, и с русского на английский. Выполню курсовые работы по термодинамике, деталям машин, ТММ, экологии. Имею опыт выполнения работ по железнодорожной тематике - вагоноремонтное производство, путевое хозяйство, локомотивное хозяйство

Отношусь к выполняемой работе с большой ответственностью. Работы выполняю в срок.