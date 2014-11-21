Художник-дизайнер

Уважаемые,

мой сайт: hudoznikigor.ucoz.ru .

Для просмотра портфолио - перейти в нужный раздел.

Хочу подчеркнуть что мои работы (графический дизайн) не закончены из-за нехватки времени и могут быть улучшенны и дополненны.

Представленные картины происходят из моего Сербского периода несколько лет раньше.

Сейчас как художник чувствую что пришел в период когда наконец готов пойти на рисование болье гармоничных дела.

Был бы очень благодарен Вам, если бы вы дали мне тестовое задание, чтобы я мог создать то, что нужно именно Вам.

Я Окончил Художественную Академию живописи и скульптуры, рисую и продаю

свои работы более 10 лет, участник и лауреат множества тематических

выставок.