Художник-дизайнер
Уважаемые,
мой сайт: hudoznikigor.ucoz.ru .
Для просмотра портфолио - перейти в нужный раздел.
Хочу подчеркнуть что мои работы (графический дизайн) не закончены из-за нехватки времени и могут быть улучшенны и дополненны.
Представленные картины происходят из моего Сербского периода несколько лет раньше.
Сейчас как художник чувствую что пришел в период когда наконец готов пойти на рисование болье гармоничных дела.
Был бы очень благодарен Вам, если бы вы дали мне тестовое задание, чтобы я мог создать то, что нужно именно Вам.
Я Окончил Художественную Академию живописи и скульптуры, рисую и продаю
свои работы более 10 лет, участник и лауреат множества тематических
выставок.
Действие аккаунта приостановлено!