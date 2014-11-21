Igor310

Игорь Igor310

 
43 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Художник-дизайнер

  Уважаемые,

 мой сайт: hudoznikigor.ucoz.ru .

 Для просмотра портфолио - перейти в нужный раздел.

 Хочу подчеркнуть что мои работы (графический дизайн) не закончены из-за нехватки времени и могут быть улучшенны и дополненны.

 Представленные картины происходят из моего Сербского периода несколько лет раньше.

 Сейчас как художник чувствую что пришел в период когда наконец готов пойти на рисование болье гармоничных дела.

 Был бы очень благодарен Вам, если бы вы дали мне тестовое задание, чтобы я мог создать то, что нужно именно Вам.

 Я Окончил Художественную Академию живописи и скульптуры, рисую и продаю

свои работы более 10 лет, участник и лауреат множества тематических

выставок.