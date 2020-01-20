Видеограф с большим опытом. Берусь за монтаж видео любой сложности и в различных направлениях!

Работаю в Adobe Premier Pro (монтаж, цветокоррекция видеоэффекты и переходы, звуковые эффекты и тд), подхожу к своему делу с творческой точки зрения и ищу нестандартные решения.

Помимо этого занимаюсь фотографией. Работаю с фото в программах Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Capture One.