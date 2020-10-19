IgorGolovachuk

Робота повинна бути виконана якісно, вчасно, недорого.

Моі Вам вітання!

Мене звати Ігор і я можу працювати в таких напрямках:

• створення веб-сайтів

• проектування будівель та споруд

• написання статей

• переклади (польська, російська мови)

• обробка відео та фото

• графіка та рисунок

• охорона праці

Розробкою сайтів займаюсь 5 років. Первинні знання отримав самостійно за книжками іншими матеріалами з Інтернету.

1. Знаю HTML, php, css.

2. Досвід роботи в Photoshop, ArtIcon, Movavi.

3. Займаюсь SEO просуванням сайту.

4. Роблю контекстну рекламу в GoogleAds,

5. Роблю сайти з використання бази даних MySQL.

6. Адміністрування сайтів на CMS – Joomla, Opencart, WordPress.

7. Підключення, налаштування та обслуговування інтернет-серверів на ОС Ubuntu.

Проектуванням будівель та споруд займався з 2007 по 2013 рік в проектній організаціі.

Освіта вища технічна НУ "Львівська політехніка", інженер-будівельник за спеціальністю промислове та цивільне будівництво.

1. Архітектурна частина.

2. Розрахунок будівельних конструкцій.

3. Окремі розділи проекту (пожежна безпека, охорона праці)

Перекладаю синхронно з польськоі чи російськоі мови. Обидві мови знаю з дитинства: польську вивчив самостійно, російську вивчив в школі.

Подобається працювати фрілансером.

Буду радий будь-якій співпраці з Вами.