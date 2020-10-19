IgorGolovachuk

Моі Вам вітання!
Мене звати Ігор і я можу працювати в таких напрямках:
• створення веб-сайтів
• проектування будівель та споруд
• написання статей
• переклади (польська, російська мови)
• обробка відео та фото
• графіка та рисунок
• охорона праці
Розробкою сайтів займаюсь 5 років. Первинні знання отримав самостійно за книжками іншими матеріалами з Інтернету.
1. Знаю HTML, php, css.
2. Досвід роботи в Photoshop, ArtIcon, Movavi.
3. Займаюсь SEO просуванням сайту.
4. Роблю контекстну рекламу в GoogleAds,
5. Роблю сайти з використання бази даних MySQL.
6. Адміністрування сайтів на CMS – Joomla, Opencart, WordPress.
7. Підключення, налаштування та обслуговування інтернет-серверів на ОС Ubuntu.
Проектуванням будівель та споруд займався з 2007 по 2013 рік в проектній організаціі.
Освіта вища технічна НУ "Львівська політехніка", інженер-будівельник за спеціальністю промислове та цивільне будівництво.
1. Архітектурна частина.
2. Розрахунок будівельних конструкцій.
3. Окремі розділи проекту (пожежна безпека, охорона праці)
Перекладаю синхронно з польськоі чи російськоі мови. Обидві мови знаю з дитинства: польську вивчив самостійно, російську вивчив в школі.
Подобається працювати фрілансером.
Буду радий будь-якій співпраці з Вами.