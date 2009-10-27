Представляю команду фрилансеров ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
Состав команды.
Программисты:
asterias_rubens (http://freelance.ru/users/asterias_rubens/) -> http://sirius-cms.ru/
php-shnik (http://weblancer.net/users/php-shnik/portfolio/)
Дизайнеры:
acrobat (http://freelance.ru/users/acrobat/)
dizain-graf (http://weblancer.net/users/dizain-graf/portfolio/)
Направление деятельности - СОЗДАНИЕ САЙТОВ:
1. ТЗ
2. Дизайн + Верстка
3. Программирование + CMS
4. SEO
Сроки выполнения:
5-14 дней
БЫСТРО. КРАСИВО. НАДЕЖНО.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Гостиница Заря164 просмотра
- Гостиница Измайлово173 просмотра
- Сайт для компании Автотранссервис151 просмотр
- Сайт для компании Орифлейм149 просмотров
- СВ Дот148 просмотров
- Гостиница Калинка145 просмотров
- Гостиница на Пражской142 просмотра
- Сайт по такси москвы и подмосковья146 просмотров
- STUDIO STYLE138 просмотров
- Ростов православный136 просмотров
- Общественная приемная126 просмотров
- ППО НЕРУДСБЫТ165 просмотров