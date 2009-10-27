IgorLebedev

Игорь Лебедев IgorLebedev

 
NaN летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Представляю команду фрилансеров ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

Состав команды.

Программисты:

asterias_rubens (http://freelance.ru/users/asterias_rubens/) -> http://sirius-cms.ru/

php-shnik (http://weblancer.net/users/php-shnik/portfolio/)

Дизайнеры:

acrobat (http://freelance.ru/users/acrobat/)

dizain-graf (http://weblancer.net/users/dizain-graf/portfolio/)

Направление деятельности - СОЗДАНИЕ САЙТОВ:

1. ТЗ

2. Дизайн + Верстка

3. Программирование + CMS

4. SEO

Сроки выполнения:

5-14 дней

БЫСТРО. КРАСИВО. НАДЕЖНО.

PHP
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