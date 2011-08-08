Моя текущая должность: ведущий разработчик, системный архитектор и team leader.
Опыт работы более 5 лет. Есть опыт создания высоконагруженных проектов и работы с большими БД.
Навыки: PHP5, Ruby, JavaScript, ООП(паттерны/рефакторинг), UML
API/Texнологии/Фреймворки:
Ruby: Ruby on Rails
Javascript: ExtJs, Jquery, Dojo, YUI
PHP: Zend Framework — опыт работы более 4 лет; Symfony2 - активно изучаю
Facebook API, Google API, payment gateway
Опыт создания и использования CMS/CMF
Доп. навыки: XML_RPC, SOAP, Usability, UI, XHTML/CSS, XML(Xpath, Xquery)
Доп. Новыки: Usability, UI, XHTML/CSS, XML(Xpath, Xquery)
OC: Linux(Ubuntu/Kubuntu - опыт работы более года), Windows(XP/Vista/7)
Серверное ПО: Apache2, Nginx, Memcached, MySQL 5(процедуры, триггеры, представления), MS SQL Server