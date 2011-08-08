IgorN

Игорь Негруца IgorN

 
38 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Я люблю то, что делаю и делаю то, что люблю

Моя текущая должность: ведущий разработчик, системный архитектор и team leader.

Опыт работы более 5 лет. Есть опыт создания высоконагруженных проектов и работы с большими БД.

Навыки: PHP5, Ruby, JavaScript, ООП(паттерны/рефакторинг­), UML

API/Texнологии/Фреймворк­и:

Ruby: Ruby on Rails

Javascript: ExtJs, Jquery, Dojo, YUI

PHP: Zend Framework — опыт работы более 4 лет; Symfony2 - активно изучаю

Facebook API, Google API, payment gateway

Опыт создания и использования CMS/CMF

Доп. навыки: XML_RPC, SOAP, Usability, UI, XHTML/CSS, XML(Xpath, Xquery)

Доп. Новыки: Usability, UI, XHTML/CSS, XML(Xpath, Xquery)

OC: Linux(Ubuntu/Kubuntu - опыт работы более года), Windows(XP/Vista/7)

Серверное ПО: Apache2, Nginx, Memcached, MySQL 5(процедуры, триггеры, представления), MS SQL Server

PHPJavascriptMySQLCSSjQueryLinuxNginxUbuntuRuby