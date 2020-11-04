IgorPentyak

Настройка таргетированной рекламы ВКонтакте

Начинающий специалист по таргетированной рекламе ВКонтакте. Почему вам стоит выбрать меня:

­­– Цена. Вы не хотите платить в среднем 10 тыс. руб.за настройку таргета ВК, но хотите попробовать этот канал продаж? Я настрою рекламу бесплатно. От вас потребуется только 3-5 тыс. руб. на рекламный бюджет. Это минимальная сумма для тестовой рекламной кампании. Рекламный бюджет буду расходовать равномерно, за этим вы сможете следить в вашем рекламном кабинете.

– Качество. Почему я буду работать качественно? Мне нужно хорошее портфолио, и я не меньше вашего заинтересован в успехе проекта. Все действия по проекту будут проверяться кураторами онлайн-школы Create Yourself. Это практикующие таргетологи со стажем в несколько лет. Буду привлекать только релевантную и платежеспособную аудиторию.

– Процесс. Настройка таргета займёт месяц. Всё это время я буду на связи: скайп, телеграм, ватсап, ВК. Форму и периодичность отчётности выбираете вы. Уже в процессе теста вы получите первые заявки, а по его итогам – отчёт о проделанной работе и прогноз на дальнейшее ведение рекламной кампании.

Пишите мне, чтобы быстрее запустить трафик на ваш проект и начать привлекать новых клиентов. Спасибо, что дочитали до конца!