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Занимаюсь копирайтингом и рерайтингом, писательская деятельность один из моих талантов. Готов предоставить вам отличный идейный текст, не важно статью или слоган для вашего сайта. Я крайне компетентно выполняю свою работу, сдержанный и изобретательный. Так же, красноречив и умею заинтересовать человека. Буду рад вам помочь.