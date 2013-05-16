IgorSOLO89

Образование:
КНТУ(Кировоградский Национальный Технический Университет)
2006-2011 гг.
Кафедра: Сельскохозяйственного машиностроения.
Специальность: "Машины и обороудования в с/х производстве".
Опыт работы: 2010-2013 инженер по качеству ПАО "Красная Звезда"
Языки: Украинский, русский, английский и немецкий (со словарем).
Профессиональные качества:
Целенаправленность, настойчивость, пунктуальность, компетентность, ответственность, внимательность, вежливость, легкая обучаемость.
Увлечение: сейчас занимаюсь освоением и обучением тягот работы по созданию сайтов.
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
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