IgorSOLO89

Игорь Придан IgorSOLO89

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Образование:

КНТУ(Кировоградский Национальный Технический Университет)

2006-2011 гг.

Кафедра: Сельскохозяйственного машиностроения.

Специальность: "Машины и обороудования в с/х производстве".

Опыт работы: 2010-2013 инженер по качеству ПАО "Красная Звезда"

Языки: Украинский, русский, английский и немецкий (со словарем).

Профессиональные качества:

Целенаправленность, настойчивость, пунктуальность, компетентность, ответственность, внимательность, вежливость, легкая обучаемость.

Увлечение: сейчас занимаюсь освоением и обучением тягот работы по созданию сайтов.

Отзывы заказчиков

ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Написание и размещение постовых
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