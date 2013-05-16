IgorSOLO89

Образование:

КНТУ(Кировоградский Национальный Технический Университет)

2006-2011 гг.

Кафедра: Сельскохозяйственного машиностроения.

Специальность: "Машины и обороудования в с/х производстве".

Опыт работы: 2010-2013 инженер по качеству ПАО "Красная Звезда"

Языки: Украинский, русский, английский и немецкий (со словарем).

Профессиональные качества:

Целенаправленность, настойчивость, пунктуальность, компетентность, ответственность, внимательность, вежливость, легкая обучаемость.

Увлечение: сейчас занимаюсь освоением и обучением тягот работы по созданию сайтов.