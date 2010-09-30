Контент-менеджер сайта, модератор форума

Глушко Игорь Олегович. 1970 г.р. Запорожье.

Есть опыт работы контент-менеджером на Битрикс (новостной сайт),

знаю HTML.

Есть опыт работы с CMS Danneo (создание, наполнение, администрирование сайта на этом движке - footballstat.com.ua),

Shop script free (бесплатный движок интернет-магазина. Пример - remtel.ho.ua - создание, наполнение)

Знаком с такими CMS: DLE, Wordpress, InstantCMS, PHP-Fusion.

Грамотность на русском и украинском языках высокая.

Ищу работу на должности контент-менеджера, модератора, возможно, администратора, на сайтах футбольной тематики.