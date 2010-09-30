Контент-менеджер сайта, модератор форума
Глушко Игорь Олегович. 1970 г.р. Запорожье.
Есть опыт работы контент-менеджером на Битрикс (новостной сайт),
знаю HTML.
Есть опыт работы с CMS Danneo (создание, наполнение, администрирование сайта на этом движке - footballstat.com.ua),
Shop script free (бесплатный движок интернет-магазина. Пример - remtel.ho.ua - создание, наполнение)
Знаком с такими CMS: DLE, Wordpress, InstantCMS, PHP-Fusion.
Грамотность на русском и украинском языках высокая.
Ищу работу на должности контент-менеджера, модератора, возможно, администратора, на сайтах футбольной тематики.