Igor_Makarovich

Качественный копирайт, рерайт текстов. Постановка материалов на сайты

Дата рождения: 3 сентября 1981 года

Опыт работы

Редактор сайта

янв 2013 - настоящее время (2 года 1 мес)

Новый канал

Медиа/СМИ

Размещение тестового, фото, видеоконтента на сайте; написание заметок, репортажей, интервью, описаний проектов; съемка бэкстейджа во время съемок проектов.

Сотрудник пресс-службы

май 2012 - янв 2013 (9 мес)

Новый канал

Медиа/СМИ

Написание всевозможных заметок, интервью, репортажей со съемок проектов Нового канала.

Редактор сайта

сен 2011 - май 2012 (9 мес)

Известия в Украине

Медиа/СМИ

Редактор регионального выпуска. Запорожье

июн 2009 - сен 2011 (2 года 4 мес)

Комсомольская правда в Украине

Медиа/СМИ

Редактор

фев 2007 - дек 2010 (3 года 11 мес)

Газета Мрія, Запорожье

Медиа/СМИ

Корреспондент

мар 2006 - фев 2007 (1 год)

Комсомольская правда в Украине

Медиа/СМИ

Сотрудник пресс-службы

июн 2003 - мар 2006 (2 года 10 мес)

Металлургический завод "Днепроспецсталь"

Медиа/СМИ

Образование

Запорожский национальный университет (Запорожье, Украина)

Год окончания 2003

Журналистика, филологический. Специалист