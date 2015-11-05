Igor_Makarovich

Дата рождения: 3 сентября 1981 года
Опыт работы
Редактор сайта
янв 2013 - настоящее время (2 года 1 мес)
Медиа/СМИ
Размещение тестового, фото, видеоконтента на сайте; написание заметок, репортажей, интервью, описаний проектов; съемка бэкстейджа во время съемок проектов.
Сотрудник пресс-службы
май 2012 - янв 2013 (9 мес)
Медиа/СМИ
Написание всевозможных заметок, интервью, репортажей со съемок проектов Нового канала.
Редактор сайта
сен 2011 - май 2012 (9 мес)
Известия в Украине
Медиа/СМИ
Редактор регионального выпуска. Запорожье
июн 2009 - сен 2011 (2 года 4 мес)
Комсомольская правда в Украине
Медиа/СМИ
Редактор
фев 2007 - дек 2010 (3 года 11 мес)
Газета Мрія, Запорожье
Медиа/СМИ
Корреспондент
мар 2006 - фев 2007 (1 год)
Комсомольская правда в Украине
Медиа/СМИ
Сотрудник пресс-службы
июн 2003 - мар 2006 (2 года 10 мес)
Металлургический завод "Днепроспецсталь"
Медиа/СМИ
Образование
Запорожский национальный университет (Запорожье, Украина)
Год окончания 2003
Журналистика, филологический. Специалист