Igor_Suhov

Работаю в дирекции ОАО "Киевхлеб".

Профессионально занимаюсь разработкой хранилищ данных на MS SQL Server 2000/2005 с нуля и до сдачи в эксплуатацию: анализ потребностей заказчика, разработка структуры и общей концепции, создание баз хранилища, создание DTS/ETL пакетов, создание OLAP кубов, написание аналитики на MDX, оптимизация, написание мануалов, обучение пользователей. В качестве клиента OLAP используется MS Excel. Территориально нахожусь в Киеве.

Закончил:

1. КПИ Физмат по специальности "Математика", специалист, стационар.

2. КПИ факультет менеджмента и маркетинга по специальности "экономическая кибернетика", специалист, вечернее.