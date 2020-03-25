IgoreKMaN

Игорь Роговцов IgoreKMaN

 
32 годаБеларусь/Барановичи
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работа на результат. Вёрстка сайтов. БЭМ, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

Работая со мной вы экономите:

•              Время. Вы экономите свое время,передавая мне Вашу работу.

•              Нервы. Пожелания, доработкии будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров!

Ответственность:

- готов приступить сегодня

- всегда довожу дело до конца

- всегда на связи

Ответственность за работу:

 Исправить свои ошибки?  Без проблем, укажите на мои недочеты в верстке, все исправлю.

Род занятий:

- Вёрстка: кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

- CSS3\JS анимация.

- Наполнение сайтов и интернет-магазинов.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3 (Bootstrap 4, Flexbox), JS(jQuery);

•              HTML5, CSS3 (Bootstrap 4,Flexbox), JS(jQuery);

•              Верстка по методологии БЭМ;

• ﻿ Наполнение сайтов на разных CMS(Opencart, Modx, Wordpress и д.р.);

•              Git;

•              Написание простого, читабельногокода.

Контакты:

•              Email: [email protected]

•              Skype: IgoreKMaN91

•              Telegram: @Rogovcov

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом!

С уважением,

Игорь Роговцов.

JavascriptWordPressOpenCartHTMLBootstrapMODXjQueryGit