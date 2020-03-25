Работая со мной вы экономите:
• Время. Вы экономите свое время,передавая мне Вашу работу.
• Нервы. Пожелания, доработкии будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров!
Ответственность:
- готов приступить сегодня
- всегда довожу дело до конца
- всегда на связи
Ответственность за работу:
Исправить свои ошибки? Без проблем, укажите на мои недочеты в верстке, все исправлю.
Род занятий:
- Вёрстка: кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
- CSS3\JS анимация.
- Наполнение сайтов и интернет-магазинов.
Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3 (Bootstrap 4, Flexbox), JS(jQuery);
• HTML5, CSS3 (Bootstrap 4,Flexbox), JS(jQuery);
• Верстка по методологии БЭМ;
• Наполнение сайтов на разных CMS(Opencart, Modx, Wordpress и д.р.);
• Git;
• Написание простого, читабельногокода.
Контакты:
• Email: [email protected]
• Skype: IgoreKMaN91
• Telegram: @Rogovcov
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом!
С уважением,
Игорь Роговцов.
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