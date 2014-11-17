Опыт работы:
ПАО «Траст Банк»
август 2014-по настоящее время
“Специалист по развитию корпоративного канала”
Обязанности:
-привлечение и консультация клиентов банка;
-оформление кредитных заявок;
-обслуживание кредитного портфеля;
-проведение переговоров с руководителями предприятий;
- проведение презентаций на предприятиях;
-организация маркетинговых мероприятий;
-продвижение продукции/услуг банка.
ПАО «Альфа-Банк»
июнь 2013-июль2014гг.
Экономист отдела “Оформленияи сопровождения пассивных операций отделений”
Обязанности:
-операционное обслуживание клиентов юр. и физ.лиц по каналам Internet-banking;
-сопровождение операций отделений по юр. и физ. лицам;
-осуществление идентификации клиентов юр. и физ. лиц;
-открытие/закрытие счетов юр. и физ. лицам;
- контроль полноты и правильности комплектации досье клиентов;
-покупка и продажа валюты;
-осуществление переводов по системе SWIFT.
ПАО «Альфа-Банк»
март 2011-июнь 2013гг.
Старший специалист отдела “Сопровождения кредитного портфеля и документооборота”
Обязанности:
-контроль наличия и комплектности досье клиентов по выданным кредитам;
-ведение и поддержание вактуальном состоянии кредитных досье заемщиков;
-внесение информации опоступивших и недостающих документах в систему;
-предоставление документов позапросам других подразделений.
Образование:
2013-2014гг.«Первые Киевские государственные курсы иностранных языков»
Уровеньобучения “Upper-Intermediate”
2004-2009гг.«Украинская академия бизнеса и предпринимательства»
Специальность“финансы”, квалификация “специалист по финансам”
Навыкиработыскомпьютером, ПО
Уверенный пользователь ПК (MS Office,IBM Lotus Notes, Siebel, АБС Б2, IS-CardLite, IS-Rep, IReport, I-Fobs, Loan Workbench).
Дополнительная информация
Активнаяжизненная позиция, аналитический склад ума, обладаю организаторскими навыками,
умением вести переговоры, находить компромиссы.
Владение языками:
русский,украинский – свободно
английский– разговорный