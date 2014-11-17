Igorek1924

Игорь Igorek1924

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Опыт работы:

ПАО «Траст Банк»

август 2014-по настоящее время

“Специалист по развитию корпоративного канала”

Обязанности:  

-привлечение и консультация клиентов банка;

-оформление кредитных заявок;

-обслуживание кредитного портфеля;

-проведение переговоров с руководителями предприятий;

- проведение презентаций на предприятиях;

-организация маркетинговых мероприятий;

-продвижение продукции/услуг банка.

 

 ПАО «Альфа-Банк»

июнь 2013-июль2014гг.

Экономист отдела “Оформленияи сопровождения пассивных операций отделений”

Обязанности:

-операционное обслуживание клиентов юр. и физ.лиц по каналам Internet-banking;

-сопровождение операций отделений по юр. и физ. лицам;

-осуществление идентификации клиентов юр. и физ. лиц;

-открытие/закрытие счетов юр. и физ. лицам;

- контроль полноты и правильности комплектации досье клиентов;

-покупка и продажа валюты;

-осуществление переводов по системе SWIFT.

 

 ПАО «Альфа-Банк»

март 2011-июнь 2013гг.

Старший специалист отдела “Сопровождения кредитного портфеля и документооборота”

Обязанности:

-контроль наличия и комплектности досье клиентов по выданным кредитам;

-ведение и поддержание вактуальном состоянии кредитных досье заемщиков;

-внесение информации опоступивших и недостающих документах в систему;

-предоставление документов позапросам других подразделений.

 

Образование:

2013-2014гг.«Первые Киевские государственные курсы иностранных языков»

Уровеньобучения “Upper-Intermediate”

 

2004-2009гг.«Украинская академия бизнеса и предпринимательства»

Специальность“финансы”, квалификация “специалист по финансам”

 

Навыкиработыскомпьютером, ПО

Уверенный пользователь ПК (MS Office,IBM Lotus Notes, Siebel, АБС Б2, IS-CardLite, IS-Rep, IReport, I-Fobs, Loan Workbench).

Дополнительная информация

Активнаяжизненная позиция, аналитический склад ума, обладаю организаторскими навыками,

умением вести переговоры, находить компромиссы.

Владение языками:

русский,украинский – свободно

английский– разговорный

Рекрутинг (HR)
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$2/час
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