Igorek40000

Юлия:
Имею 2 высших образования, пройдены курсы "Печать слепым методом", владею в совершенстве. Подхожу к работе ответственно и грамотно.
Гарантирую:
- выполняю работы по написанию текстов на твердую 5-ку. Что подтверждает ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ Московского Филологического факультета.
- выполняю работы в НАИКРАТЧАЙШИЙ СРОК набор текста слепым методом.
- берусь за любую работу и ЗА МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, выполняю любые "капризы клиентов", т. к. на начальном этапе
"ДЛЯ МЕНЯ ВАЖЕН РЕЙТИНГ".
- 24 часа в сутки на связи.
Иван:
Имею 2 высших образования, пройдены курсы по программным комплексам Autodesk AutoCad, Revit в компании Autodesk. Прохожу курсы визуализации в
3D MAX.
Гарантирую:
- 100% качественный результат проектных работ в соответствии со всеми строительным нормам
Российской Федерации.
- Предоставляю наглядный результат работы путем создания 3D визуализации в программе Autodesk Revit
- Делаю работу качественно, но если что то не понравится то буду переделывать до тех пор пока вас не устроит результат работы.
- так как я новичок "ДЛЯ МЕНЯ ВАЖЕН РЕЙТИНГ" поэтому выполню любые "капризы заказчика".
- 24 в сутки на связи. (но лучше писать)