Igorek40000

Команда из 2-х профессионалов выполнит работу за САМУЮ низкую цену

Юлия:

Имею 2 высших образования, пройдены курсы "Печать слепым методом", владею в совершенстве. Подхожу к работе ответственно и грамотно.

Гарантирую:

- выполняю работы по написанию текстов на твердую 5-ку. Что подтверждает ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ Московского Филологического факультета.

- выполняю работы в НАИКРАТЧАЙШИЙ СРОК набор текста слепым методом.

- берусь за любую работу и ЗА МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, выполняю любые "капризы клиентов", т. к. на начальном этапе

"ДЛЯ МЕНЯ ВАЖЕН РЕЙТИНГ".

- 24 часа в сутки на связи.

Иван:

Имею 2 высших образования, пройдены курсы по программным комплексам Autodesk AutoCad, Revit в компании Autodesk. Прохожу курсы визуализации в

3D MAX.

Гарантирую:

- 100% качественный результат проектных работ в соответствии со всеми строительным нормам

Российской Федерации.

- Предоставляю наглядный результат работы путем создания 3D визуализации в программе Autodesk Revit

- Делаю работу качественно, но если что то не понравится то буду переделывать до тех пор пока вас не устроит результат работы.

- так как я новичок "ДЛЯ МЕНЯ ВАЖЕН РЕЙТИНГ" поэтому выполню любые "капризы заказчика".

- 24 в сутки на связи. (но лучше писать)