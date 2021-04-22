Igorshramov

Добовление позиций prom.ua

Добавление товаров (позиций на prom.ua). Опыт работы 6 лет. Вёл своих 5 магазинов на маркетплейсе.

1) Прорабатываю название товара (для лучшей выдачи в органике гугл)

2) Качественно оформляю описание товара со скрытыми ключевыми словами. Конверсия будет не менее 3% ( Шаблон описания можно использовать для последующих позиций)

3) Создаю в фотошопе шаблон главной картинки который хорошо будет цеплять взгляд покупателя и повышать вам ctr ( Шаблон картинки можно использовать для последующих позиций)

4) Заполняю ключевые слова с помощью внешних источников, подсказок пром и мозгового штурма (Прорабатываю на 1024 символа)

5) Максимально заполняю характеристики и если нужно добавляю разновидности.

В час 4-5 позиций

Описание можно экспортировать в другие магазины на площадке prom.ua

Какждая позиция будет выглядеть как лендинг)

Подскажу какие инструменты можно пременить для повышения продаж

Ссылку на последний проект закреплю внизу

https://knop.prom.ua/p1390709308-mashinka-dlya-strizhki.html