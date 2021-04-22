Igorshramov

Добавление товаров (позиций на prom.ua). Опыт работы 6 лет. Вёл своих 5 магазинов на маркетплейсе.
1) Прорабатываю название товара (для лучшей выдачи в органике гугл)
2) Качественно оформляю описание товара со скрытыми ключевыми словами. Конверсия будет не менее 3% ( Шаблон описания можно использовать для последующих позиций)
3) Создаю в фотошопе шаблон главной картинки который хорошо будет цеплять взгляд покупателя и повышать вам ctr ( Шаблон картинки можно использовать для последующих позиций)
4) Заполняю ключевые слова с помощью внешних источников, подсказок пром и мозгового штурма (Прорабатываю на 1024 символа)
5) Максимально заполняю характеристики и если нужно добавляю разновидности.
В час 4-5 позиций
Описание можно экспортировать в другие магазины на площадке prom.ua
Какждая позиция будет выглядеть как лендинг)
Подскажу какие инструменты можно пременить для повышения продаж
Ссылку на последний проект закреплю внизу
https://knop.prom.ua/p1390709308-mashinka-dlya-strizhki.html