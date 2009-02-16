$500
Трубуются авторы для написания студ. работ по ТММ и Детали машин, сопромат, теормех, техмаш и др. Направляйте анкеты на почту Оплата Вебмани, Яндекс, Банковский перевод
Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
Закрыт
9 лет назад
Курсовые работы по техническим дисциплинам для машиностроительных вузов.
icq - 419-594-901
Трубуются авторы для написания студ. работ по ТММ и Детали машин, сопромат, теормех, техмаш и др. Направляйте анкеты на почту Оплата Вебмани, Яндекс, Банковский перевод
Нужно создать сайт с админкой по шаблону Вся инфа по асе
Требуются авторы для студ работ по Сопромату, строймеху и др. техническим предметам. Анкеты направлять на почту( в личке есть)
По деталям машин надо для военного училища диплом "Гидрообъемная трансмиссия под многоцелевой гусеничной машины, с подробной проработкой гусеничного двигателя" Там надо 4 чертежа - один А1 и три А Описание в прикрепленном файле, Указывайте цену и срок