Igorsula

Игорь Суздальцев Igorsula

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Курсовые и дипломы по техническим дисциплинам

Курсовые работы по техническим дисциплинам для машиностроительных вузов.

icq - 419-594-901

[email protected]

Отзывы фрилансеров
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Игорь 
35 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
75 отзывов(-5)
$30
10 баллов
13 лет назад
Нужно создать сайт
С оплатой все было замечательно заказчик так и сдачей не предирчев знает что хочет.Приятно было сотрудничать
Отличный исполнитель,сделал все быстро и красиво, да и обьяснил еще что и как! Советую
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