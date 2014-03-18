Ответственный и оперативный подход к выполнению заказов.

Я - художественный фотограф с 3-летним стажем (см. Politskovoy.artphoto.pro), проживаю в Украине, город Луганск.

Предлагая свои услуги на данном сайте, я преследую такие цели:

- удовлетворить все требования заказчика качественно выполненной работой;

- направить свои умения в "правильное русло", т.е. получать от работы небольшой доход.

Я гарантирую качественно выполненные работы:

- фото на различную тематику, особенно художественную, макросъемка, текстуры;

- цветокоррекция, ретушь, фотомонтаж Ваших фотоснимков и графики, склейка панорам;

- свадебная фотосъемка в пределах Луганска и области.

С уважением, Игорь Полицковой.