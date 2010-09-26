Igrix

Игорь Igrix

 
36 летКазахстан/Алматы
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Скрипт оставления отзывов

    Добрый день! Нужен скрипт следующей функциональности: 1. Пользователи без регистрации могут добавлять отзывы 1.1. Отзыв состоит: Имя, e-mail, отзыв, 5-и звездочная система и капча 2. Отзыв попадает к администратору и администратор может его добавить на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать галерею

    Добрый день! Есть проект: auto.ellota.ru/gallery В этом проекте существует ряд проблем и ошибок которые нужно исправить. Все дополнения в приложении. Движок самописный. Обязательно указывайте стоимость и срок изготовления.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить проблемы и сделать доработки

    Добрый день! Есть проект: auto.ellota.ru/gallery В этом проекте существует ряд проблем и ошибок которые нужно исправить. Все дополнения в приложении. Движок самописный. Обязательно указывайте стоимость и срок изготовления.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить программу perl

    Добрый день! Есть программа написанная на perl которая скачивает картинки с определенного сайта. В ней не хватает функции проверки на уже скачанные фото. Нужно это доделать. Нужно срочно.

    Perl
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт конкурса

    Добрый вечер! Есть скрипт: victory.avtosale.kz, он легко превращается в вот такой скрипт: pics.avtosale.kz/cat.php. Все указано в ТЗ которое прикреплено. По СМС размещению на главной странице также прикреплена отдельным файлом (картинка). ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка скрипта

    Добрый вечер! Есть скрипт: victory.avtosale.kz, он легко превращается в вот такой скрипт: pics.avtosale.kz/cat.php. Все указано в ТЗ которое прикреплено. По СМС размещению на главной странице также прикреплена отдельным файлом (картинка). От исполнителя ...

    Доработка скрипта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад