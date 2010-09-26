Добрый день! Нужен скрипт следующей функциональности: 1. Пользователи без регистрации могут добавлять отзывы 1.1. Отзыв состоит: Имя, e-mail, отзыв, 5-и звездочная система и капча 2. Отзыв попадает к администратору и администратор может его добавить на ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно сделать небольшую программу для подсчета файлов в папке и занесение этих данные в БД. Имеется папка: fotos/ в ней папки: car_makers/ tuning/, autosport/ и тд. В каждой их этих папок еще ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно исправить скрипт согласно ТЗ. Обязательно указывать: срок и стоимость проекта.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно в соответствии с ТЗ создать скрипт системы создания и отслеживания заявок. Обязательно указывать примерную стоимость и срок изготовления.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать онлайн запись к врачу. ТЗ в приложении. Обязательно нужно указывать: срок изготовления и стоимость.Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть проект: auto.ellota.ru/gallery В этом проекте существует ряд проблем и ошибок которые нужно исправить. Все дополнения в приложении. Движок самописный. Обязательно указывайте стоимость и срок изготовления.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть проект: auto.ellota.ru/gallery В этом проекте существует ряд проблем и ошибок которые нужно исправить. Все дополнения в приложении. Движок самописный. Обязательно указывайте стоимость и срок изготовления.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Есть программа написанная на perl которая скачивает картинки с определенного сайта. В ней не хватает функции проверки на уже скачанные фото. Нужно это доделать. Нужно срочно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! Есть скрипт: victory.avtosale.kz, он легко превращается в вот такой скрипт: pics.avtosale.kz/cat.php. Все указано в ТЗ которое прикреплено. По СМС размещению на главной странице также прикреплена отдельным файлом (картинка). ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый вечер! Есть скрипт: victory.avtosale.kz, он легко превращается в вот такой скрипт: pics.avtosale.kz/cat.php. Все указано в ТЗ которое прикреплено. По СМС размещению на главной странице также прикреплена отдельным файлом (картинка). От исполнителя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад