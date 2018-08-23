Igro_Gornyi

Юридические услуги
Юридический стаж с 2002 года.
Опыт работы в сфере налогового, гражданского права, в сфере интеллектуальной собственности.
Представление организации в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.
Обладаю следующими профессиональными навыками:
- досудебное урегулирование споров;
- составление различного рода претензий, исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, отзывов, ходатайств.
- предоставление консультаций и письменных заключений по правовым вопросам.
- составление и правовой анализ договоров, контрактов, соглашений, разъяснение их условий, юридических последствий и возможных рисков их заключения.
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