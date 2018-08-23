Igro_Gornyi

Юридические услуги

Юридический стаж с 2002 года.

Опыт работы в сфере налогового, гражданского права, в сфере интеллектуальной собственности.

Представление организации в суде первой, апелляционной, кассационной инстанциях.

Обладаю следующими профессиональными навыками:

- досудебное урегулирование споров;

- составление различного рода претензий, исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, отзывов, ходатайств.

- предоставление консультаций и письменных заключений по правовым вопросам.

- составление и правовой анализ договоров, контрактов, соглашений, разъяснение их условий, юридических последствий и возможных рисков их заключения.