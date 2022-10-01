Хороший копирайтер

Привет) Меня зовут Игорь и я люблю, умею и практикую написание текстов.

Больше всего мне нравится работать над творческими задачами, но написанием продающих текстов также занимаюсь, поскольку написать хороший продающий текст, который при чтение заходит легко, непринужденно и не отдает шаблонностью — считаю задачей очень даже творческой.

Кроме написания занимаюсь также и редактурой. Для меня особое наслаждение вычитывать и корректировать книги, но и за обычний текст также охотно возьмусь.

С радостью потружусь над текстами на русском и украинском языках. Английским владею не достаточно хорошо, чтобы на нем свободно писать, но с него перевести также могу.

Буду рад сотрудничеству. Обращайтесь)