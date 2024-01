Более 10 лет мы находимся на рынке информационных технологий. Лучшие подходы, включая облака, масштабируемые распределенные решения, эффективно применяются в CRM, торговле, бухгалтерском учете и других областях. Наши специалисты участвуют в ИТ-деятельности Genesys (http://www.genesys.com/), CQG Inc (http://www.cqg.com/), АО «Киевстар» (http://www.kyivstar.ua/). ), и другие. Мы участвовали в следующих проектах: - Medowl CRM - Medowl Warehouse 1.0 (распределенная торговая система) - Medowl Warehouse 2.0 (масштабируемое облачное распределенное торговое решение) Некоторые клиенты упомянутых проектов: - Gladpharm, LTD (http: //www.gladpharm.com/) - ПАТ «Фармак» (http://www.farmak.ua/) - Кусум Фарм (http://www.kusumpharm.com/) - Дарифарм (Алматы, Казахстан) Мы предлагаем комплексные решения , используя самые популярные языки программирования, такие как JavaScript, PHP или C #.