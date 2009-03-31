IkonBrand-Studio

Образование:
СПбГПУ, кафедра ПГД - специальность "Промышленный дизайн" (магистр).
Специализированные курсы: Дизайн Интерьера, Фотореалистичная визуализация в среде 3D Max и V-Ray.
Профессиональные навыки:
Программы: Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D Max + V-Ray, ArchiCAD,AutoCAD.
Имею опыт работы в среде дизайна более 5-ти лет:
• Проектирую любые 3D объекты и сцены.
• Создаю концептуальные и стилевые интерьеры, модели строений малой этажности.
• Занимаюсь созданием макетов для любой сувенирной продукции: от карманных календарей и ручек с логотипом заказчика до имиджевых бизнес - наборов,
• Проектирую выставочные стенды — от концепции до реального воплощения (создание 3-D модели стенда, полная смета проекта, изготовление и сдача объекта «под ключ»).
• Создаю макеты для наружной рекламы и комплексного оформления зданий заказчика.
• Занимаюсь художественной ретушью фотографий
• Рисую пастелью и акварелью