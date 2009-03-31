IkonBrand-Studio

3D дизайн - любой профиль: интерьер,эктерьер,реклама.

Образование:

СПбГПУ, кафедра ПГД - специальность "Промышленный дизайн" (магистр).

Специализированные курсы: Дизайн Интерьера, Фотореалистичная визуализация в среде 3D Max и V-Ray.

Профессиональные навыки:

Программы: Adobe Photoshop, Corel Draw, 3D Max + V-Ray, ArchiCAD,AutoCAD.

Имею опыт работы в среде дизайна более 5-ти лет:

• Проектирую любые 3D объекты и сцены.

• Создаю концептуальные и стилевые интерьеры, модели строений малой этажности.

• Занимаюсь созданием макетов для любой сувенирной продукции: от карманных календарей и ручек с логотипом заказчика до имиджевых бизнес - наборов,

• Проектирую выставочные стенды — от концепции до реального воплощения (создание 3-D модели стенда, полная смета проекта, изготовление и сдача объекта «под ключ»).

• Создаю макеты для наружной рекламы и комплексного оформления зданий заказчика.

• Занимаюсь художественной ретушью фотографий

• Рисую пастелью и акварелью