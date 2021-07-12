I'm 3d visualizer
3D визуализация для меня - легко. Всегда вижу изъяны и недостатки дизайна. Обучен работе в 3D's Max и AutoCAD. При рендере в
основном использую Corona.
Могу выделить в себе: усидчивость,ответственность, высокую работоспособность.
Построение работы:
- постановка света в 3D сценах;
- создание и настройка шейдеров;
- подготовка сцен к рендерингу с учетом
последующего композитинга;
- моделирование и визуализация интерьеров в 3D;
- моделирование архитектуры, мебели;
- выполнение эскизной части дизайн-проекта
с фотореалистичным качеством;
- выполнение визуализации проектов;
- визуализация интерьеров по чертежам и эскизам;
- финишная визуализация.
Действие аккаунта приостановлено!