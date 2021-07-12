I'm 3d visualizer

3D визуализация для меня - легко. Всегда вижу изъяны и недостатки дизайна. Обучен работе в 3D's Max и AutoCAD. При рендере в

основном использую Corona.

Могу выделить в себе: усидчивость,ответственность, высокую работоспособность.

Построение работы:

- постановка света в 3D сценах;

- создание и настройка шейдеров;

- подготовка сцен к рендерингу с учетом

последующего композитинга;

- моделирование и визуализация интерьеров в 3D;

- моделирование архитектуры, мебели;

- выполнение эскизной части дизайн-проекта

с фотореалистичным качеством;

- выполнение визуализации проектов;

- визуализация интерьеров по чертежам и эскизам;

- финишная визуализация.