Качественный перевод технической, медицинской документации, мануалов, инструкций, научных публикаций с английского.

По всем вопросам обращайтесь на [email protected] - обсудим.

Опыт перевода: адаптация с английского для книги (практическое руководство для врачей-диагностов/патологоанатомов) современных рекомендаций по диагностике HER2-статуса рака молочной железы (http://www.medprint.ru/category/2261477/product/38037010).

По роду деятельности много работала с различными инструкциями (мануалами) на английском, как к расходным материалам, диагностическим наборам, так и к оборудованию (например Leica BOND™ max, Leica HER2 FISH System for BOND™) .

Имею опыт общения с зарубежными коллегами по e-mail и вживую.

Грамотно пишу как на русском, так и на английском языке.

Ответственная, исполнительная, умею работать в команде, нацелена на качественную работу, готова работать творчески и быстро осваивать новое. Имею навыки создания сайтов на Wordpress, знакома с html. Готова выслать приглашение для просмотра моего учебного сайта на вордпресс (на настоящий момент он скорее личный, чем демонстрационный - не хочется выкладывать в открытый доступ).

Краткая биография и опыт работы:

2010 год - окончила МГУ имени М.В.Ломоносова, биологический факультет. Имею статус к.б.н.

В настоящее время - ассистент кафедры патологической анатомии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) Минздрава России. Вторая половина дня свободна для подработок и различного саморазвития!

За спиной - аспирантура, участие в зарубежных конференциях (Милан, Италия; тематика - артериальная гипертензия), участие в Российских конференциях (семинарах) с международным участием. Работа над публикациями в англоязычных журналах.