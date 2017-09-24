Ilana_0901sh

гарантирую Высокое качество и Творческий подход к работе

в 2001 году окончила Рязанский государственный университет имени С. Есенина по специальности Английский и французский язык(Филология, преподавание) в настоящее время работаю учителем в ОГБОУ "ЦОДТ"(Иностранные языки с 3 по 11 класс). Активно участвую в общешкольной работе: пишу сценарии проводимых в школе мероприятий.Гарантирую качественные дистанционные занятия с отстающими школьниками по английскому языку, отличные переводы с английского на русский художественных текстов, могу писать сценарии (в том числе и стихотворные) различных мероприятий