Web-дизайнер, копирайтер

Здравствуйте! Я являюсь профессионалом в исполнении удалённой работы.

Мои навыки:

W eb-дизайн. Разработка логотипов, полиграфии (визиток, флаеров), оформление сообществ в социальных сетях, дизайн баннеров для сайтов и т.д. Нажмите для просмотра ПОРТФОЛИО﻿

Разработка логотипов, полиграфии (визиток, флаеров), оформление сообществ в социальных сетях, дизайн баннеров для сайтов и т.д. Нажмите для просмотра ПОРТФОЛИО﻿ Копирайт. Профессиональное написание текстов практически на любую тему (кроме технических).

Профессиональное написание текстов практически на любую тему (кроме технических). SEO, SMM . Продвижение сайтов, сообществ, реклама в соц.сетях.

. Продвижение сайтов, сообществ, реклама в соц.сетях. Администрирование, модерация web ресурсов (сайтов и сообществ в соц.сетях). Наполнение контентом (в том числе и уникальным), взаимосвязь с пользователями, ответы на вопросы, чистка от спама и прочего неблагоприятного контента.

Связаться﻿ со мной в ВКонтакте: https://vk.com/zi_ru

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Номер телефона: +79509862019