IldarZ

Ильдар IldarZ

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Web-дизайнер, копирайтер

Здравствуйте! Я являюсь профессионалом в исполнении удалённой работы. 

Мои навыки:

  • Web-дизайн. Разработка логотипов, полиграфии (визиток, флаеров), оформление сообществ в социальных сетях, дизайн баннеров для сайтов и т.д. Нажмите для просмотра ПОРТФОЛИО﻿
  • Копирайт. Профессиональное написание текстов практически на любую тему (кроме технических).
  • SEO, SMM. Продвижение сайтов, сообществ, реклама в соц.сетях.
  • Администрирование, модерация web ресурсов (сайтов и сообществ в соц.сетях). Наполнение контентом (в том числе и уникальным), взаимосвязь с пользователями, ответы на вопросы, чистка от спама и прочего неблагоприятного контента.
Контакты:

Связаться﻿ со мной в ВКонтакте: https://vk.com/zi_ru

Страница в Одноклассниках: http://ok.ru/ildar7

Номер телефона: +79509862019