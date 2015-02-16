Web-дизайнер, копирайтер
Здравствуйте! Я являюсь профессионалом в исполнении удалённой работы.
Мои навыки:
- Web-дизайн. Разработка логотипов, полиграфии (визиток, флаеров), оформление сообществ в социальных сетях, дизайн баннеров для сайтов и т.д. Нажмите для просмотра ПОРТФОЛИО
- Копирайт. Профессиональное написание текстов практически на любую тему (кроме технических).
- SEO, SMM. Продвижение сайтов, сообществ, реклама в соц.сетях.
- Администрирование, модерация web ресурсов (сайтов и сообществ в соц.сетях). Наполнение контентом (в том числе и уникальным), взаимосвязь с пользователями, ответы на вопросы, чистка от спама и прочего неблагоприятного контента.
Связаться со мной в ВКонтакте: https://vk.com/zi_ru
Страница в Одноклассниках: http://ok.ru/ildar7
Номер телефона: +79509862019
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