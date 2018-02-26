Ildarik100500

Ильдар Ildarik100500

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Парсер бот в телеграм

    Необходимо создать парсер бот который будет  сканировать лайв линию бккмекерской конторы и присалать в мессенджер сигналы с матчами которые устраивают нас по критериям.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Парсер бот telegram

    Необходимо сделать бот который будет уметь: Парсить определённый сайт Делать отбор подходищих под наш критерий пунктов во время парсинга Присылать уведомление с результатом

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Telegram_
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Парсер бот в телеграм
Интересная работа, ответил на все интересующие вопросы. Получил оплату во время, как и было оговорено. Буду рад поработать снова, рекомендую.
Задача выпонена качественно в сроки.Суть задачи понял с полу слова и очень легко было объяснить чего именно я хочу.Было очень приятно работать.Рекомендую!
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