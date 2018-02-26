Ildarik100500

Здравствуйте! Нужно сделать парсер который будет парсить линию БК по заданным критериям и присылать уведомлние на мессенджер.
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
6 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать парсер который будет парсить линию БК по заданным критериям и присылать уведомлние на мессенджер.
Необходимо создать парсер бот который будет сканировать лайв линию бккмекерской конторы и присалать в мессенджер сигналы с матчами которые устраивают нас по критериям.
Необходимо сделать бот который будет уметь: Парсить определённый сайт Делать отбор подходищих под наш критерий пунктов во время парсинга Присылать уведомление с результатом