IliaYatselenko

Профессиональная разработка сайтов

Я — веб-дизайнер и frontend-разработчик.

Я хочу создать для вас сайт, который будет доносить до вашего целевого клиента основной смысл и раскрывает все ценности вашего продукта или услуги.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)

- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)

- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx

- Полная поисковая оптимизация проекта

- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Прототипирование

- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)

- Настройка Я.Директ, Google Adwords

В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.

Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.

По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.