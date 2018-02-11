IliaYatselenko

Я — веб-дизайнер и frontend-разработчик.
Я хочу создать для вас сайт, который будет доносить до вашего целевого клиента основной смысл и раскрывает все ценности вашего продукта или услуги.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material, Apple Approach)
- Верстка & Frontend (HTML5, CSS3, JS, Bootstrap)
- Интеграция любого масштаба с CMF/CMS MODx
- Полная поисковая оптимизация проекта
- Помощь в настройке Я.Директ, Google Adwords
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Прототипирование
- Копирайтинг (только при заказе проекта, включен)
- Настройка Я.Директ, Google Adwords
В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.
Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.
По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.