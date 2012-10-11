Инженер - программист

С удовольствием возьмусь за разработку

1. Прикладных программ и проектов.

2. Программно-аппаратных комплексов(диспетчеризация, телемеханика)(схемотехника, разводка плат, изготовление, монтаж). Обеспечу передачу информации через GSM/GPRS, ZigBee и другие каналы связи.

3. С интересом повожусь с подключением нестандартного "железа" к ПК. Разработаю и запрограммирую это самое нестандартное "железо" (схемотехника, разводка плат, изготовление, монтаж).

4. Сайта сбора и представления технологической информации

5. Схемотехники, отрисую платы, обеспечу изготовление

6. Программы для устройств, разработанных на базе процессоров Atmel, Microchip(PIC),TI(msp,dsp) и прочих.