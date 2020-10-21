Имею среднее специальное образование - юрист.Опыт работы: Проходила учебную практику 2 месяца в Пенсионном фонде, в архиве. Занималась распределением документации по отделам и перемещением дел в ячейки. Навыки: умение работать с ПК, владение операционными системами Windows, а также программами Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint. Иностранные языки: английский язык - средний уровень (B1). Мои личные качества: трудолюбие, пунктуальность, чувство ответственности за исполнение своих обязанностей, преданность своему делу, высокая гуманистическая нравственность, не конфликтность, готовность к монотонной работе, нацеленность на результат, также имею творческие способности. Стремлюсь к развитию и профессиональному росту. Есть желание знать в совершенстве 2 иностранных языка. Вредных привычек не имею.