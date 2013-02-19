IljaGaimovic

Целеустремлённый, Быстро учусь, Ответственный
Получил высшее образование в Рижском Техническом Университете в области Информационных технологий(Автоматика и компьютерное управление)
Бакалаврская работа была связана с разработкой Java апплетов и их использованием на веб страницах, посему я весьма неплохо разбираюсь с html и css. Доводилось работать с SharePoint.
Доводилось встречатьсся с Shell и Ant
Познание не только в Java но а также С# и С++
На данный момент занимаюсь изучением Asp.Net для разработки более продвинутых сайтов
Знакомы также такие технологии как: PASCAL, SQL (MySQL) PHOTOSHOP, AdobeFlash, RobotStudio, Proteus, Visual Web Developer
Знание языков по 5ти бальной категории:
Английский 4
Латышский 4
Русский 5