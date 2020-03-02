Illia_Semenov

Удобный, красивый, чистый дизайн ваших продуктов!
Добрый день! Меня зовут Илья. Я веб-дизайнер, и буду рад помочь вам в создании дизайн решения для вашего бизнеса.
Занимаюсь разработкой дизайна для:
- Мобильных приложений
- Сайтов (Лендинги, интернет магазины, сайты-визитки,
- Полиграфии
- Баннеров
- Векторная графика
- Иконки
Погружаюсь в проект клиента целиком и полностью, для того что бы продумать мельчайшие детали взаимодействия конечного пользователя с итоговым продуктом. Учитываю все пожелания клиента, и аргументирую свои решения в дизайне.
После окончания работы над проектом не исчезаю и с радостью помогаю клиенту с любыми возникшими вопросами.
Портфолио: https://www.behance.net/Illia_s
Надеюсь, я буду вам полезен. Буду рад ответить на любые вопросы.
Надеюсь на сотрудничество!