Illia_Semenov

Web-designer

Удобный, красивый, чистый дизайн ваших продуктов!

Добрый день! Меня зовут Илья. Я веб-дизайнер, и буду рад помочь вам в создании дизайн решения для вашего бизнеса.

Занимаюсь разработкой дизайна для:

- Мобильных приложений

- Сайтов (Лендинги, интернет магазины, сайты-визитки,

- Полиграфии

- Баннеров

- Векторная графика

- Иконки

Погружаюсь в проект клиента целиком и полностью, для того что бы продумать мельчайшие детали взаимодействия конечного пользователя с итоговым продуктом. Учитываю все пожелания клиента, и аргументирую свои решения в дизайне.

После окончания работы над проектом не исчезаю и с радостью помогаю клиенту с любыми возникшими вопросами.

Портфолио: https://www.behance.net/Illia_s

Надеюсь, я буду вам полезен. Буду рад ответить на любые вопросы.

Надеюсь на сотрудничество!