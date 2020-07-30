Illumination14

Мы предлагаем вам сотрудничество: На сайте нашей компании представлен широчайший ассортимент электротранспорта: от машин до скейт-бордов и мотоциклов.

ООО «НЕЗАВИСИМОСТЬ» предлагает вам сотрудничать с нами на правах SMM-Менеджера/Арбитражника. Мы работаем с 2018 года, уставной капитал составляет 70млн рублей, наша компания получала награды за вклад в экологию. Наши товары размещаются на яндекс-маркете, и прочих платформах От вас будет ожидаться: 1) Реализация нашей продукции 2) Работа с бюджетом компании, если вы зарекомендуете себя как хорошего специалиста 3) Продвижение товаров по различным каналам (социальные сети, сарафанное радио, прямые предложения: все это будет учитываться в вашем вознаграждении) Вознаграждение будет составлять 2% от суммы каждого проданного товара. сможем выплачивать как на банковскую карту, так наличными средствами, и в дальнейшем, оформить в штат, на официальную должность компания занимается реализацией электротранспорта: от электромашин, до электросамокатов и электро-скейтбордов. Вы сможете выбрать любые понравившиеся вам товары для продвижения Сайт магазина: clubartel.ru Маркетинг-директор Фадеев А.А.