Ilma_Stolyarova

Илма Столярова Ilma_Stolyarova

 
23 годаРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
  • Работаю в программе Adobe Photoshop ( завершила обучающие курсы )
  • Ретушь фотографий (Dodge and burn,  легкая обработка, цветокоррекция)
  • Работа с шрифтами
  • Создание коллажей различной сложности ( от компонования фотографий по стилю до создания отдельных композиций)
  • Удаление лишних объектов с фотографии
  • Дизайн открыток
  • Также обработка фотографий различного качества
PhotoshopРетушь фото