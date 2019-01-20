Ilma_Stolyarova

Илма Столярова Ilma_StolyarovaIlma_Stolyarova
23 годаРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
- Работаю в программе Adobe Photoshop ( завершила обучающие курсы )
- Ретушь фотографий (Dodge and burn, легкая обработка, цветокоррекция)
- Работа с шрифтами
- Создание коллажей различной сложности ( от компонования фотографий по стилю до создания отдельных композиций)
- Удаление лишних объектов с фотографии
- Дизайн открыток
- Также обработка фотографий различного качества
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