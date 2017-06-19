Люблю создавать дизайн сайтов.

Обожаю свою работу, поэтому каждый сайт, каждое творение, я делаю с трепетом и большим

вниманием к мелочам. Для меня важно не просто красота сайта, важно ее удобство.

Поэтому углубился в область UI/UX интерфейса, где внимание акцентируется на

положительном опыте пользователей. Прошел курс по дизайну интерфейсов

Максима Солдаткина.