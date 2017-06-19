Ильнур Аминев Ilnur_AminevIlnur_Aminev
29 летРоссия/Октябрьский
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Люблю создавать дизайн сайтов.
Обожаю свою работу, поэтому каждый сайт, каждое творение, я делаю с трепетом и большим
вниманием к мелочам. Для меня важно не просто красота сайта, важно ее удобство.
Поэтому углубился в область UI/UX интерфейса, где внимание акцентируется на
положительном опыте пользователей. Прошел курс по дизайну интерфейсов
Максима Солдаткина.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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