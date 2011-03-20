Сложные специальныe укр./рус. переводы, и переводы под ключ с нотар. завер.

Приветствую Вас!

Предоставлю:

- быстрый и грамотный перевод любых юридических, медицинских, технических текстов /русский-украинский/;

- переводы квалифицированных переводчиков /почти все языки/, возможно с печатями Бюро переводов или нотариальным заверением (при наличии документа), в этом случае отправка курьерскими службами по Украине;

- консультации относительно сложных, нетипичных сделок, а также возможностей законной и разумной (не в ущерб сторонам) экономии при договорах отчуждения недвижимого иммущества.

Паламарюк Илона

Хмельницкий, Украина

тел. +380977905805

E-mail: [email protected]

Skype: ilonishche

Основное место работы: помощник частного нотариуса, который сотрудничает с крупным бюро переводов.

Опыт работы: 7 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

2004-2009 – Львовский национальный университет им. И. Франка, юридический факультет, специалист юрист.

2001-2004 – Хмельницкий юридический коллегиум, младший специалист - юрист.

С уважением Илона.