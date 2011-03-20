Приветствую Вас!
Предоставлю:
- быстрый и грамотный перевод любых юридических, медицинских, технических текстов /русский-украинский/;
- переводы квалифицированных переводчиков /почти все языки/, возможно с печатями Бюро переводов или нотариальным заверением (при наличии документа), в этом случае отправка курьерскими службами по Украине;
- консультации относительно сложных, нетипичных сделок, а также возможностей законной и разумной (не в ущерб сторонам) экономии при договорах отчуждения недвижимого иммущества.
Паламарюк Илона
Хмельницкий, Украина
тел. +380977905805
E-mail: [email protected]
Skype: ilonishche
Основное место работы: помощник частного нотариуса, который сотрудничает с крупным бюро переводов.
Опыт работы: 7 лет.
ОБРАЗОВАНИЕ
2004-2009 – Львовский национальный университет им. И. Франка, юридический факультет, специалист юрист.
2001-2004 – Хмельницкий юридический коллегиум, младший специалист - юрист.
С уважением Илона.