Привет, меня зовут Илона Ткачева, я разработчик Webflow из Вильнюса. У меня уже есть несколько успешных проектов, но я продолжаю изучать новые методы Webflow и классную анимацию. Я могу создать полноценный веб-сайт с CMS в Webflow с вашим дизайном из Figma, Photoshop и сделать сайт адаптивным для всех экранов (рабочий стол, планшет, горизонтальный и вертикальный экран телефона) и добавить интерактивную анимацию. Я также хорошо разбираюсь в Figma, Photoshop и CorelDraw, и я могу сделать ваш сайт от начала до конца. Я могу начать работать прямо сейчас, вы можете найти меня онлайн 7 дней в неделю.