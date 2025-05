Welcome to my heart.

Привіт! Я Даша. Я добре знаю англійську мову та маю навички в розмові з іноземцями. Я без проблем монтирую відео та обробляю фото, люди отримують гарний результат.

Hey! I'm Dasha. I know English well and I have skills in speaking with foreigners. I edit videos and edit photos without problems, people get good results.