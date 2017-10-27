Нужно написать 21 шутку на тему крипта. Шутки не должны быть по типу ( хватит нервничать, биток уже растет) и тд и тп. Кто шарит и работал в такой тематике приветствую.
Здраствуйте! Хочу немного рассказать о себе. Много лет занимаюсь разработкой сайтов. Раньше работал в крупной компании по разработке сайтов. Сейчас я фрилансер. Делаю сайты любой сложности. Разрабатываю с нуля. Либо исправляю в коде что-то. Дорабатываю. Адаптирую. Работаю в Bootstrap, Wordpress, opencart . Пишу с самого начала html css .Если я вас заинтересовал то пишите мне! Делаю Сайто до 7 дней, дальше он ваш ) Цена договорная!
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен 3 контентщика которые сделают посты в каналы. 3 в Телеграм 1 Инстаграм Темы: Бизнес тематика, путешествия, Крипто - юмор Кто готов работать на , пишитеНаполнение сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен человек который умеет писать продающие скрипты холодного звонка Тема: CRM система для онлайн бизнесаВ личной переписке скину материалы которые нужно будет вписать в один скрипт Оставляем свои цены за скриптКопирайтинг3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен человек который умеет делать поиск товаров на Амазоне. Все инструкции я представляю. Критерии для товара тоже. Оплата за каждый найденый товар 20 грн. оплата идет от 10 найденых товаров. Работа перспективная с большим заработком. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет! Надо написать 3 текста символов 600-800 Тема: лайфхаки маркетингаКопирайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Надо сделать инфографику для сайта [url=http://www.americanshop.com.ua/]www.americanshop.com.ua/[/url] [url=https://www.facebook.com/pg/americanshop.ua]www.facebook.com/pg/ameri...[/url] Пример ролика [url=https://www.youtube.com/watch?v=8R8zasXD8PM&feature=youtu.be]www.youtube.com/watch?v=8...[/url] от группа в ФБ. Здесь есть определенная графика и уже готовый текст , все можно использовать. По стоимости 200-250 грн . Ролик на секунд 30Видеомонтаж5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Доброго вечера.Версия ocStore 2.1.0.1 Export/Import Tool (V3.17) for OpenCart 2.x при попытке совершить экспорт выдается следующая ошибка Could not close zip file php:[url=https://output/]//output[/url]. Перешли на VPS не помогло. Также вылезли другие козы - не качественно работает корзина ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад