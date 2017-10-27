IluaSarg

Илья IluaSarg

 
33 годаУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Здраствуйте! Хочу немного рассказать о себе. Много лет занимаюсь разработкой сайтов. Раньше работал в крупной компании по разработке сайтов. Сейчас я фрилансер. Делаю сайты любой сложности. Разрабатываю с нуля. Либо исправляю в коде что-то. Дорабатываю. Адаптирую. Работаю в Bootstrap, Wordpress, opencart . Пишу с самого начала html css .Если я вас заинтересовал то пишите мне! Делаю Сайто до 7 дней, дальше он ваш ) Цена договорная! 

WordPressOpenCartHTMLCSSBootstrap

  • Юморист

    Нужно написать 21 шутку на тему крипта. Шутки не должны быть по типу ( хватит нервничать, биток уже растет) и тд и тп. Кто шарит и работал в такой тематике приветствую.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен контентщик

    Нужен 3 контентщика которые сделают  посты в каналы. 3 в Телеграм 1 Инстаграм Темы: Бизнес тематика, путешествия, Крипто - юмор Кто готов работать на , пишите

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт для продаж холодного звонка Crm системы

    Нужен человек который умеет писать продающие скрипты холодного звонка Тема: CRM система для онлайн бизнесаВ личной переписке скину материалы которые нужно будет вписать в один скрипт Оставляем свои цены за скрипт

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск товара на Амазон и Ebay

    Нужен человек который умеет делать поиск товаров на Амазоне. Все инструкции я представляю. Критерии для товара тоже. Оплата за каждый найденый товар 20 грн. оплата идет от 10 найденых товаров. Работа перспективная с большим заработком. ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Видеоролик

    Всем привет. Надо сделать инфографику для сайта   [url=http://www.americanshop.com.ua/]www.americanshop.com.ua/[/url]  [url=https://www.facebook.com/pg/americanshop.ua]www.facebook.com/pg/ameri...[/url]  Пример ролика [url=https://www.youtube.com/watch?v=8R8zasXD8PM&amp;feature=youtu.be]www.youtube.com/watch?v=8...[/url]  от группа в ФБ. Здесь есть определенная графика и уже готовый текст , все можно использовать.   По стоимости 200-250 грн . Ролик на секунд 30

    Инфографика
    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Привести в порядок сайт на платформе opencart

    $20

    Доброго вечера.Версия ocStore 2.1.0.1 Export/Import Tool (V3.17) for OpenCart 2.x при попытке совершить экспорт выдается следующая ошибка  Could not close zip file php:[url=https://output/]//output[/url]. Перешли на VPS  не помогло. Также вылезли другие козы - не качественно работает корзина ...

    PHPOpenCartocStore
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад