Здраствуйте! Хочу немного рассказать о себе. Много лет занимаюсь разработкой сайтов. Раньше работал в крупной компании по разработке сайтов. Сейчас я фрилансер. Делаю сайты любой сложности. Разрабатываю с нуля. Либо исправляю в коде что-то. Дорабатываю. Адаптирую. Работаю в Bootstrap, Wordpress, opencart . Пишу с самого начала html css .Если я вас заинтересовал то пишите мне! Делаю Сайто до 7 дней, дальше он ваш ) Цена договорная!