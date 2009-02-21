Ilya-Ganeyev

Переводчик-синхронист (Eng-Ru, Ru-Eng)

Ганеев Илья Ильдарович

117588, г. Москва, Новоясеневский пр. д. 3 кв. 355

Тел.(дом.) (495) 425-90-06; Моб. (903) 110-7426

E-mail: [email protected]; [email protected]

Цель Работа переводчиком (предпочтение устному, а особенно синхронному переводу) в устоявшейся, желательно международной или англоговорящей компании.

Профессиональный опыт

Компания: TНK-BP Менеджмент (ТНК) апр. 2002г. – дек. 2008г. г. Москва

Должность: Ведущий переводчик, Управление Внутреннего Аудита; переводчик/помощник Первого заместителя Вице-президента Блока Маркетинга и Переработки, Вице-президента по переработке.

Обязанности: - Синхронный (кабина) перевод совещаний Директоров УВА,

в УВА: Квартальных отчетов, заседаний Правления.

- Синхронный (liaison) перевод различных заседаний, встреч, совещаний с участием носителей разных языков;

- Синхронный (“шушутаж”) перевод для Корпоративного Директора УВА, ГФД, ГУД, Главного Аудитора;

Все виды устных переводов в следующих областях: Управление и инализ качества выполняемых работ, планирование и проведение аудиторских проверок, создание и развитие Управления Внутреннего Аудита, аттестация и оценка персонала, оперативные вопросы, ОТТБ и ООС, и т.п.

- Письменные переводы Технических Заданий на аудит, Проектов Аудиторских отчетов и Финальных Аудиторских отчетов, текущей корреспонденции, Служебных записок, Согласованных Действий Руководства, Корпоративных Стандартов, Инструкций и Процедур, а также других регламентирующих документов. (применение переводческого ПО SDL TRADOS 07)

- Сопровождение Корпоративного Директора и других иностранных специалистов во время командировок (Нижневартовск, Нягань)

Обязанности - Синхронный (кабина) перевод в ходе заседаний Инвестиционного,

в блоке ПиТ Комитета, Правления, Комитета по Производству, СД.

(Переработка - Синхронный (liaison) перевод различных заседаний, встреч,

и Маркетинг) совещаний с участием носителей разных языков;

- Синхронный (“шушутаж”) перевод для Первого заместителя ВП Блока ПиТ, ВП по Переработке, ИВП Блока ПиТ;

Все виды устных переводов в следующих областях: Переработка, транспортировка, хранение, учет/замеры, маркетинг и продажи нефти и нефтепродуктов, технологии в области переработки нефти, ОТТБ и ООС, Стратегии Переработки, внедрение нового имиджа АЗС Компании, Управление Проектами, Анализ качества производственной деятельности, семинары, заседания Экспертных Советов, и т.п.

- Письменные переводы Служебных записок, ФМ, отчетов, спецификаций, научных статей, Стандартов, Процедур, и т.п.

- сопровождение ВП/ИВП и других иностранных специалистов во время командировок (Рязань, Орск, Саратов, Нижневартовск, Роттердам (Голландия), Лавера (Франция).

Май 1999 – апрель 2002 г. Москва

Должность Свободный переводчик (Free-lance)

- ТНК – Синхронный, последовательный, письменный переводы – нефть (маркетинг, переработка);

- Halliburton/JGC (последовательный перевод) – технологии, КРС;

- SETCO/Cooper (последовательный перевод) монтаж передвижной буровой установки, обучение персонала;

- TotalFinaElf (последовательный и письменный перевод) – 1 вахта в Коми (г. Усинск) – строительство и обустройство скважин,

- ОИЯИ/Marubeni (последовательный перевод) – ядерные технологии,

- Лукойл (последовательный перевод) - нефтехимия,

- Tacis/ARIA (последовательный), CAF(синхрон), “Фокус” (синхрон / последовательный), UNICEF (синхрон), PSI (последовательный / синхрон), ВОЗ (последовательный / письменный) – ВИЧ/СПИД/ЗППП/ТБ,

- Роснефтегазстрой / MAN GHH (последовательный / письменный) – Проект КТК, стадия проектирования

Компания: “BT Partners Ltd.” 1996 – май 1999 Москва

Должность: Переводчик / Офис менеджер

Обязанности: Устные / письменные переводы (строительство, проектирование, архитектура,

финансы, и т.п.) встреч, переговоров; общие вопросы.

Компания: “Coca-Cola Inchcape Bottlers” 1995-1996 Москва

Должность: Помощник (переводчик) Директора по строительству и проектированию

Обязанности: Устные / письменные переводы (строительство, проектирование, б/а напитки,

архитектура, финансы, и т.п.) встреч, переговоров; общие вопросы.

Компания: EF English First июль – ноябрь 1995 Москва

Должность: Преподаватель

Обязанности: Ведение занятий по грамматике, фонетике и коммуникативным навыкам английского языка, а также компьютерные классы для детей и взрослых.

Компания: “Joy-Lud Distributors Int’l Inc.” 1994-1995 Казань

Должность: Помощник (переводчик) Директора по строительству

Обязанности: Устные / письменные переводы (строительство, проектирование,

телекоммуникации, финансы, пищевая промышленность, и т.п.)

Компания: ВТНПО “Казань” август – ноябрь 1994 Казань

Должность: Переводчик

Обязанности:Устный / письменный переводы (нефть, юриспруденция).

Компания: “Polar Bear Trading Partners Inc.” 1992-1994 Казань

Должность: Переводчик

Обязанности: Устные / письменные переводы (финансы, законодательство, дорожное

строительство, пищевая промышленность, автомобильная промышленность, медицина, нефтяная промышленность, и т.п.), переговоры, конференции.

1985 – 1991гг. – Учитель и преподаватель в средней школе (5 лет) и ВУЗе (3 года).