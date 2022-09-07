🔥Быстрая работа, сделанная на совесть - вёрстка сайтов с применением HTML-5, CSS-3, SASS, БЭМ, JAVASCRIPT, JQuery, адаптивности, а также GRID

Целью работы я могу назвать обеспечение заказчика быстрой и качественной услугой по вёрстке сайта.

Какой опыт вы получаете, работая со мной:

Полный контроль над процессом. Я могу ответить на ваши вопросы быстро и развернуто, а также вы сможете наблюдать за каждым этапом разработки.

Я могу ответить на ваши вопросы быстро и развернуто, а также вы сможете наблюдать за каждым этапом разработки. Экономия времени и денег. Время моей работы не превышает сроки её выполнения, ещё я могу доработать функционал сайта на основе личного опыта, не имея нужного дизайна, поэтому вы не рискуете потраченными временем и деньгами.

Время моей работы не превышает сроки её выполнения, ещё я могу доработать функционал сайта на основе личного опыта, не имея нужного дизайна, поэтому вы не рискуете потраченными временем и деньгами. Экономия сил и нервов. Я лояльно отношусь к вашим пожеланиям и просьбам, а также не обижаюсь на критику, поэтому вам не придётся беспокоиться. ❗Не бойтесь задавать мне вопросы.

Я гарантирую вам быстро и качественно сделанную работу, так как не беру предоплату и отвечаю вам на каждый поставленный вопрос.

Мне важно, чтобы клиенту было удобно общаться со мной.

Как связаться со мной:

Почта: "ссылка"

Telegram: "ссылка﻿"

Skype: "ссылка﻿" (небезопасная ссылка, лучше пишите мне на почту или в telegram)

HTML(HTML-5), CSS(CSS-3), SASS(SCSS), JS, JQuery, БЭМ, Flexbox, GRID

‍Сфера деятельности:

Работаю с макетами Figma, PSD, Zeplin

Адаптивная и надёжная вёрстка. Валидный, чистый и понятный код.

UI (продумываю внешний вид), UX (доступность)

Дополнение верстки другими решениями по просьбе заказчика, а также создание адаптива, не имея дизайна (не входит в стоимость)

💬Прочее:

Я уже больше двух лет занимаюсь вёрсткой сайтов и неплохо владею технологиями для этой сферы разработки, поэтому могу предоставить свои услуги. У меня пока нет отзывов, но именно вы можете стать первым, кто оценит мою работу. Выбор за вами!

Как связаться со мной:

▪E-mail: "ссылка"

▪Telegram: "ссылка"

▪Skype: "ссылка" (небезопасная ссылка, лучше пишите мне на почту или в telegram)

Оплата работы:

—оплата работа уточняется с клиентом на прямую (в личном диалоге)

—окончательное решение по предоплате принимает заказчик