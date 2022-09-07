Целью работы я могу назвать обеспечение заказчика быстрой и качественной услугой по вёрстке сайта.
Какой опыт вы получаете, работая со мной:
- Полный контроль над процессом. Я могу ответить на ваши вопросы быстро и развернуто, а также вы сможете наблюдать за каждым этапом разработки.
- Экономия времени и денег. Время моей работы не превышает сроки её выполнения, ещё я могу доработать функционал сайта на основе личного опыта, не имея нужного дизайна, поэтому вы не рискуете потраченными временем и деньгами.
- Экономия сил и нервов. Я лояльно отношусь к вашим пожеланиям и просьбам, а также не обижаюсь на критику, поэтому вам не придётся беспокоиться. ❗Не бойтесь задавать мне вопросы.
Мне важно, чтобы клиенту было удобно общаться со мной.
Как связаться со мной:
- Почта: "ссылка"
- Telegram: "ссылка"
- Skype: "ссылка" (небезопасная ссылка, лучше пишите мне на почту или в telegram)
HTML(HTML-5), CSS(CSS-3), SASS(SCSS), JS, JQuery, БЭМ, Flexbox, GRID
Сфера деятельности:
- Работаю с макетами Figma, PSD, Zeplin
- Адаптивная и надёжная вёрстка. Валидный, чистый и понятный код.
- UI (продумываю внешний вид), UX (доступность)
- Дополнение верстки другими решениями по просьбе заказчика, а также создание адаптива, не имея дизайна (не входит в стоимость)
Я уже больше двух лет занимаюсь вёрсткой сайтов и неплохо владею технологиями для этой сферы разработки, поэтому могу предоставить свои услуги. У меня пока нет отзывов, но именно вы можете стать первым, кто оценит мою работу. Выбор за вами!
Как связаться со мной:
▪E-mail: "ссылка"
▪Telegram: "ссылка"
▪Skype: "ссылка" (небезопасная ссылка, лучше пишите мне на почту или в telegram)
Оплата работы:
—оплата работа уточняется с клиентом на прямую (в личном диалоге)
—окончательное решение по предоплате принимает заказчик