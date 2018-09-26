Всегда рад сотрудничеству. Работа с заказчиком до полного удволетворения по всем параметрам ТЗ.

Специалист по информационным системам (по отраслям), c 2015 года работаю в сфере IT-услуг.

Сфера моей деятельности довольна обширна: от разработки узкоспециализированного программного обеспечения (АИС) до ремонта компьютеров и ноутбуков наряду с созданием различных презентаций, небольших статей, визитных карточек для организаций и частных лиц.

Владею СУБД MS Access (и другими приложениями пакета MS Office), VB.net, HTML, CSS. Так же осваиваю java и разработку мобильных приложений.

Участник и призер различных конкурсов и олимпиад, в том числе World Skills Russia 2017.