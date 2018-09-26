Ilya74ss

Илья Ilya74ss

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Всегда рад сотрудничеству. Работа с заказчиком до полного удволетворения по всем параметрам ТЗ. 

Специалист по информационным системам (по отраслям), c 2015 года работаю в сфере IT-услуг. 

   Сфера моей деятельности довольна обширна: от разработки узкоспециализированного программного обеспечения (АИС) до  ремонта компьютеров и ноутбуков наряду с созданием различных презентаций, небольших статей, визитных карточек для организаций и частных лиц. 

   Владею СУБД MS Access (и другими приложениями пакета MS Office), VB.net, HTML, CSS. Так же осваиваю java и разработку мобильных приложений.

   Участник и призер различных конкурсов и олимпиад, в том числе World Skills Russia 2017.