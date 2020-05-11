IlyaDementev

Апрель 2018 года по настоящее время - внештатный автор агентства digital-маркетинга Текстерра

Написание статей по ТЗ, с ключами и без. Широкий круг тем: от напольных покрытий до систем управления персоналом. Создание мануалов, заметок в блогах, описаний к товаров, сценариев к видеообзорам.

Декабрь 2016 - апрель 2018 года

Главный редактор проекта fly-phone.ru

Составление тематического плана проекта, подготовка уникальных текстов по сео-ТЗ, подготовка иллюстраций (фото, видео, графики, таблицы, диаграммы), согласование текстов с заказчиком, подготовка ежемесячного отчета по контенту.

За год работы обновил ключевые тематические направления блога на сайте бренда. Оптимизировал стиль статей, сделал упор не только на поисковые машины, но и на читателя-человека. С декабря 2016 по январь 2017 года рост органического трафика на сайт за счет контента вырос на 68,06%.

Примеры самых посещаемых статей:

https://www.fly-phone.ru/notes/smartphones/razrjazhaetsja_telefon/

https://www.fly-phone.ru/notes/phones/podklyuchenie-k-televizoru/

https://www.fly-phone.ru/notes/smartphones/boty-telegram/

https://www.fly-phone.ru/notes/smartphones/deshevyy-smartfon/

https://www.fly-phone.ru/notes/igry-dlya-smartfonov/igry-dlya-prokachki-mozga/

Октябрь 2007 — декабрь 2016

Комсомольская правда

Заместитель редактора по интернет-версии издания

Наполнение контентом новостного сайта, написание новостей, заметок и статей, обработка фото и видеоматериалов с последующим размещением на сайте. Создание лонгридов из материалов издания и заказчика (рекламные проекты) с помощью сервиса Tilda.