Служба в ВМФ РФ,
Капитан 3-го ранга запаса.
март 2003 – декабрь 2003
ФГУП НПО «МАРС»
инженер-исследователь НИЛ-13
см. дополнительные сведения.
Причина смены работы: перевод на более оплачиваемую должность
декабрь 2003–май 2004
ФГУП НПО «МАРС»
ведущий инженер-исследователь НИЛ-13.
см. дополнительные сведения.
Причина смены работы: перевод на более оплачиваемую должность
май 2004 – июль 2004
ФГУП НПО «МАРС»
главный специалист, заместитель главного конструктора
см. дополнительные сведения.
Причина смены работы: перевод на более оплачиваемую должность
июль 2004 – январь 2005
ФГУП НПО «МАРС»
ИО начальника НИЛ-122
см. дополнительные сведения.
Причина смены работы: ввиду имеющихся на тот момент ограничений по здоровью, связанных с перенесенным ранее сложным переломом ноги. В данный момент ограничений нет.
январь 2005 – февраль 2007
ФГУП НПО «МАРС»
главный специалист НИЛ-122
см. дополнительные сведения.
Причина смены работы: появление возможности получения квартиры в другом городе по военной линии.
февраль 2007– декабрь 2007
Деятельность проверена службой безопасности ОАО УКБП, замечаний не выявлено.
декабрь 2007– апрель 2012
ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
ведущий инженер
• Проведение прочностных расчетов
• Разработка демпфирующего звена на гидрооборудование ГЭС.
• Разработка схем цифровых регуляторов для гидрооборудования ГЭС.
Причина смены работы: низкая заработная плата.
апрель 2012– настоящее время
ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
ведущий инженер
• Разработка алгоритмов ориентации и навигации для летательных аппаратов различных типов с использованием пакета MATLAB 2012b. Постановка задач на программирование (на Си-подобных языках программирования).
Образование
06.1983 – 06.1985 гг.
Ленинградское Нахимовское военно-морское училище.
06.1985 – 06.1990 гг.
Черноморское Высшее Военно – морское училище им. П.С. Нахимова
Специальность «Вооружение надводных кораблей».
Дополнительное образование
08.2001
Тренинг «Эффективные переговоры». Тренер: Сереброва Ольга Петровна.
Профессиональные навыки и умения
Технический руководитель дипломных проектов выпускников УлГУ, УлГТУ, проходящих производственную практику, наставник молодежи, куратор программ адаптации молодых специалистов на первичных должностях.
Windows, MS Office, Internet: опытный пользователь.
Разработка документов.
Разработка алгоритмов и математических моделей для программирования в приборных средах.
Программирование и постановка задач, в синтаксисе языков программирования С, С++, С#.
Знание программы Matlab/Simulink, составление динамических схем и проведение расчетов.
Дополнительные сведения
Участие в разработке алгоритмов и интерфейса контуров управления роботизированными комплексами для БИУС(ВМФ). Авторство части алгоритмов закреплялось за НПО «Марс» и разрабатывалось лично мною. Что принесло некоторый экономический эффект.
Составление обновленных алгоритмов контуров1,2,3 БИУС (на этапе согласования ТЗ).
Участие в разработке контура1,2,3 (программирование) в составе БИУС.(на этапе принятия иностранными специалистами).
За время работы на «НПО Марс» и ОАО УКБП сформировал солидный научный и методический задел.
Английский: читаю и перевожу со словарём + морская практика.
Не курю.
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