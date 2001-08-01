Алгоритмизация, постановка задач на программирование.

Служба в ВМФ РФ,

Капитан 3-го ранга запаса.

март 2003 – декабрь 2003

ФГУП НПО «МАРС»

инженер-исследователь НИЛ-13

см. дополнительные сведения.

Причина смены работы: перевод на более оплачиваемую должность

декабрь 2003–май 2004

ФГУП НПО «МАРС»

ведущий инженер-исследователь НИЛ-13.

см. дополнительные сведения.

Причина смены работы: перевод на более оплачиваемую должность

май 2004 – июль 2004

ФГУП НПО «МАРС»

главный специалист, заместитель главного конструктора

см. дополнительные сведения.

Причина смены работы: перевод на более оплачиваемую должность

июль 2004 – январь 2005

ФГУП НПО «МАРС»

ИО начальника НИЛ-122

см. дополнительные сведения.

Причина смены работы: ввиду имеющихся на тот момент ограничений по здоровью, связанных с перенесенным ранее сложным переломом ноги. В данный момент ограничений нет.

январь 2005 – февраль 2007

ФГУП НПО «МАРС»

главный специалист НИЛ-122

см. дополнительные сведения.

Причина смены работы: появление возможности получения квартиры в другом городе по военной линии.

февраль 2007– декабрь 2007

Деятельность проверена службой безопасности ОАО УКБП, замечаний не выявлено.

декабрь 2007– апрель 2012

ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

ведущий инженер

• Проведение прочностных расчетов

• Разработка демпфирующего звена на гидрооборудование ГЭС.

• Разработка схем цифровых регуляторов для гидрооборудования ГЭС.

Причина смены работы: низкая заработная плата.

апрель 2012– настоящее время

ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»

ведущий инженер

• Разработка алгоритмов ориентации и навигации для летательных аппаратов различных типов с использованием пакета MATLAB 2012b. Постановка задач на программирование (на Си-подобных языках программирования).

Образование

06.1983 – 06.1985 гг.

Ленинградское Нахимовское военно-морское училище.

06.1985 – 06.1990 гг.

Черноморское Высшее Военно – морское училище им. П.С. Нахимова

Специальность «Вооружение надводных кораблей».

Дополнительное образование

08.2001

Тренинг «Эффективные переговоры». Тренер: Сереброва Ольга Петровна.

Профессиональные навыки и умения

Технический руководитель дипломных проектов выпускников УлГУ, УлГТУ, проходящих производственную практику, наставник молодежи, куратор программ адаптации молодых специалистов на первичных должностях.

Windows, MS Office, Internet: опытный пользователь.

Разработка документов.

Разработка алгоритмов и математических моделей для программирования в приборных средах.

Программирование и постановка задач, в синтаксисе языков программирования С, С++, С#.

Знание программы Matlab/Simulink, составление динамических схем и проведение расчетов.

Дополнительные сведения

Участие в разработке алгоритмов и интерфейса контуров управления роботизированными комплексами для БИУС(ВМФ). Авторство части алгоритмов закреплялось за НПО «Марс» и разрабатывалось лично мною. Что принесло некоторый экономический эффект.

Составление обновленных алгоритмов контуров1,2,3 БИУС (на этапе согласования ТЗ).

Участие в разработке контура1,2,3 (программирование) в составе БИУС.(на этапе принятия иностранными специалистами).

За время работы на «НПО Марс» и ОАО УКБП сформировал солидный научный и методический задел.

Английский: читаю и перевожу со словарём + морская практика.

Не курю.