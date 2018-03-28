IlyaHavkin

Илья IlyaHavkin

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • SEO-тексты по финансовой тематике

    Написать 4 текста с ключами, каждый объемом 500-700 знаков без учета пробелов. Требования к исполнителю: — базовые знания по финансовой тематике, наличие соответствующих текстов в портфолио; — грамотность,тексты без ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переводы текстов по финансовой тематике (En-Ru)

    Требуются переводы двух статей по теме работы и карьеры всфере финансов, инвестиций и консалтинга для рекрутингового портала FinExecutive.   Особенности работы: - Важен опыт работыс текстами финансовой тематики. - Необходимо ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статьи по финансовой тематике. Требуется журналист

    Необходимо написать две статьи для рекрутингового порталаFinExecutive. Тема - работа и карьера в финансовой сфере.   Особенности работы: - Необходимы уверенный базовые знания финансового сектора.Нужно знать чем большая четверка отличается от большой ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рекрутер (составление резюме)

    Задача: Профессионально составить резюме и сопроводительное письмо к нему Обязательные требования: Опыт работы в подборе персонала, финансовый сектор - как преимущество

    Рекрутинг (HR)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад