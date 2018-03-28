IlyaHavkin

Написать 4 текста с ключами, каждый объемом 500-700 знаков без учета пробелов. Требования к исполнителю: — базовые знания по финансовой тематике, наличие соответствующих текстов в портфолио; — грамотность,тексты без ...
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Требуются переводы двух статей по теме работы и карьеры всфере финансов, инвестиций и консалтинга для рекрутингового портала FinExecutive. Особенности работы: - Важен опыт работыс текстами финансовой тематики. - Необходимо ...Переводы16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать две статьи для рекрутингового порталаFinExecutive. Тема - работа и карьера в финансовой сфере. Особенности работы: - Необходимы уверенный базовые знания финансового сектора.Нужно знать чем большая четверка отличается от большой ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Задача: Профессионально составить резюме и сопроводительное письмо к нему Обязательные требования: Опыт работы в подборе персонала, финансовый сектор - как преимуществоРекрутинг (HR)3 заявкиЗакрыт7 лет назад