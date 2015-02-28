Верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery.+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.+ Адаптивная верстка.+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.+ Использование спрайтов.+ Реализация pixel perfect.+ Подключение нестандартных шрифтов ( google web fonts).+ WordPress

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.- Качественную работу.- Разумные цены (Главная от 40$, внутренняя от 10$).- Постоянный контакт (20 часов/сутки).- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.

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