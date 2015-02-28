IlyaKamenskikh

Илья IlyaKamenskikh

 
30 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

    + HTML5, CSS3, jQuery.+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.+ Адаптивная верстка.+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.+ Использование спрайтов.+ Реализация pixel perfect.+ Подключение нестандартных шрифтов ( google web fonts).+ WordPress
О работе:

Работаю по предоплате 50%. Делаю свою работу качественно и в срок.

Гарантирую:

    - Соблюдение сроков.- Качественную работу.- Разумные цены (Главная от 40$, внутренняя от 10$).- Постоянный контакт (20 часов/сутки).- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.- Ответ на письма, написанные на почту — 100%.
Для оперативности и экономии времени — пожалуйста высылайте задание на почту. Оценю, в течении 10 мин отвечу.

[email protected]

WordPressВерстка сайтаHTMLjQuery
Портфолио
HTML-верстка
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