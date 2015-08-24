IlyaSeredov

Ответственный, коммуникабельный, высокоорганизованный письменный переводчик. Выполняю перевод текстов, статей, документации. Качественно, в срок. Опыт работы 2 года.

Языки

Родной язык: Русский.

Английский язык – первый иностранный язык.

Французский язык – второй иностранный язык.

Направления перевода: Английский-Русский, Русский-Английский, Французский-Русский.

Образование

2010-2015 – Северный Арктический Федеральный университет (г. Архангельск). Уровень образования: Высшее. Факультет: Институт филологии и межкультурной коммуникации. Специальность: Перевод и переводоведение – специализация «Письменный и устный перевод». Квалификация – лингвист, переводчик.

Курс «Экология языка – язык экологии» на базе САФУ.

Опыт работы переводчиком

2013-2015 – работа удаленным переводчиком (фрилансером) с различными заказчиками.

Область специализации: технические тексты (нефть и газ, судостроение), медицинские тексты, тексты инструкций, юридические тексты. Примеры работ предоставляются по запросу.

Имеется опыт последовательного перевода живых бесед между носителями русского и английского языков. Участие в III Международном молодежном гражданском форуме “Learn 2b sustainable” в качестве устного переводчика. Большой опыт общения с носителями английского и французского языков.

Используемые программы в переводе: пакет Microsoft Office, SDL Trados 2014. Имеется опыт работы с программой Transit NXT.

Услуги

- Перевод;

- Редактирование перевода;

- Транскрибирование и расшифровка записей. Выполняю расшифровку англоязычного и русскоязычного видео и аудиоматериала.

Расценки:

Технический перевод: $4-7 за одну переводческую страницу (1800 знаков с пробелами) в зависимости от текста.

Редактирование: $4 за 1800 знаков.

Контактные данные:

тел.: +7-921-292-44-13

e-mail: [email protected]