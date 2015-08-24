IlyaSeredov

Ответственный, коммуникабельный, высокоорганизованный письменный переводчик. Выполняю перевод текстов, статей, документации. Качественно, в срок. Опыт работы 2 года.
Языки
Родной язык: Русский.
Английский язык – первый иностранный язык.
Французский язык – второй иностранный язык.
Направления перевода: Английский-Русский, Русский-Английский, Французский-Русский.
Образование
2010-2015 – Северный Арктический Федеральный университет (г. Архангельск). Уровень образования: Высшее. Факультет: Институт филологии и межкультурной коммуникации. Специальность: Перевод и переводоведение – специализация «Письменный и устный перевод». Квалификация – лингвист, переводчик.
Курс «Экология языка – язык экологии» на базе САФУ.
Опыт работы переводчиком
2013-2015 – работа удаленным переводчиком (фрилансером) с различными заказчиками.
Область специализации: технические тексты (нефть и газ, судостроение), медицинские тексты, тексты инструкций, юридические тексты. Примеры работ предоставляются по запросу.
Имеется опыт последовательного перевода живых бесед между носителями русского и английского языков. Участие в III Международном молодежном гражданском форуме “Learn 2b sustainable” в качестве устного переводчика. Большой опыт общения с носителями английского и французского языков.
Используемые программы в переводе: пакет Microsoft Office, SDL Trados 2014. Имеется опыт работы с программой Transit NXT.
Услуги
- Перевод;
- Редактирование перевода;
- Транскрибирование и расшифровка записей. Выполняю расшифровку англоязычного и русскоязычного видео и аудиоматериала.
Расценки:
Технический перевод: $4-7 за одну переводческую страницу (1800 знаков с пробелами) в зависимости от текста.
Редактирование: $4 за 1800 знаков.
Контактные данные:
тел.: +7-921-292-44-13
e-mail: [email protected]